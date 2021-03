Bulgaria-Italia, Mancini: “Partita difficile, bene così. Ottima gara di Sensi”

Un'altra vittoria per l'Italia che, dopo aver battuto l'Irlanda del Nord, vince anche in trasferta contro la Bulgaria

Roberto Mancini, intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il 2-0 di Sofia firmato Belotti e Locatelli, esprime la sua soddisfazione:

"Le partite sono tutte difficili, soprattutto contro avversari che si chiudono e che giocano in contropiede. Finché non la sblocchi è difficile. Siamo in un momento della stagione in cui i giocatori forse sono un po' stanchi, ma non abbiamo rischiato quasi nulla. Le partite facili non esistono. Oggi Sensi è tornato dopo tanto tempo e secondo me ha fatto un'ottima partita. Locatelli? Aveva giocato bene anche a Parma. La differenza reti? Sappiamo che è importante, ma speriamo di battere la Svizzera. Le altre non mi sembra che vincano 7-8 a zero".