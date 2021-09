Qualificazioni Mondiali, Mancini carica i suoi: “Ci guarderanno diversamente”

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, dopo la vittoria agli Europei, chiede ai suoi consapevolezza

Pronto ad affrontare il capitolo Mondiale . Roberto Mancini ha già fatto sapere che i suoi non si sentiranno appagati dopo la vittoria dell'Europeo. La Coppa del Mondo è un'altra storia e bisogna innanzitutto che l'Italia si qualifichi ai Mondiali in Qatar del 2022.

La vittoria agli Europei deve dare ai suoi maturità e forza. Così in un post sui social, alla vigilia della prima gara della pausa, quella contro la Bulgaria, l'ex allenatore dell'Inter ha scritto: "I campioni d'Europa sono tornati. Pronti per un altro cammino, consapevoli che ora tutti ci guarderanno in modo diverso. Forza Azzurri".