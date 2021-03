Mancini: “Barella titolare con la Bulgaria? Faremo 4-5 cambi. Ma valuteremo”

Il commissario tecnico della Nazionale non si è sbilanciato sulla formazione che giocherà da titolare a Sofia

-Possibili cambi: Barella , Chiesa e Belotti in mezzo e in avanti. Possono trovare loro spazio dal primo minuto?

Se l'Italia non vince contro la Bulgaria mai qui significa che non è un campo semplice. Credo che anche le altre volte l'Italia partiva avvantaggiata ma le gare vanno sempre interpretate bene con la massima concentrazione. È una squadra diversa dall'Irlanda. Meno fisica magari, ma più tecnica.

-Troppo presto per pensare a fare i conti anche sui gol della Svizzera?

-Secondo tempo faticoso con l'Irlanda del Nord. Per evitare la stessa fatica che tasti ha toccato con la squadra?

Non siamo una squadra che può gestire. Il nostro concetto è attaccare anche quando vinciamo. Abbiamo tentato di gestire nella partita che si è giocata a Parma. Ma non è nelle nostre corde. Quindi i giocatori questo lo sanno, dobbiamo continuare a giocare sempre anche se andiamo in vantaggio.