Mancini: “Momento difficile. Ai ragazzi voglio più bene adesso che a luglio”

Le dichiarazioni del c.t. azzurro in conferenza stampa al termine di Italia-Macedonia del Nord

Gianni Pampinella

Al termine di Italia-Macedonia del Nord, Roberto Mancini ha commentato la gara in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del c.t.: "Come questa estate è stata la più bella gioia a livello sportivo, adesso è la più grande delusione. È difficile pensare ad altre cose in questo momento, mi dispiace per i ragazzi ai quali voglio più bene stasera che a luglio. Il dispiacere è veramente grande per loro, non meritavano di non andare al Mondiale. Purtroppo quando uno perde deve subire e stare in silenzio".

"Adesso si va a Coverciano, ci alleniamo e poi andiamo in Turchia. Il gol? Non si può commentare una partita dove abbiamo tirato 40 volte. Abbiamo avuto tantissime occasioni e le abbiamo sbagliate. Sono quelle partite che devono andare così. I giocatori sono forti per il futuro della nazionale, nessuno c'entra in questa situazione. È un momento difficile e lo sarà nei prossimi giorni. Siamo riusciti a costruire e vincere un Europeo meritatamente e oltre a quello abbiamo vinto partite su partite per due anni e mezzo".

"I giocatori sono bravissimi e avranno delle grandi gioie. Purtroppo dovranno saltare il Mondiale in Qatar e questo è un grande dispiacere. In cosa mi sento responsabile? Sono l'allenatore e nel calcio quando le cose non vanno il primo responsabile è l'allenatore. Sto soffrendo per questo. La squadra con la Svizzera meritava di stravincere, qualcosa abbiamo sbagliato, non lo so, vedremo nei prossimi giorni. Nazionale più abbandonata? Lo dico da anni, non è da ieri, ma questo non c'entra niente. È un mio pensiero, può anche essere sbagliato".

(Rai Sport)