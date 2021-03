Italia, Mancini convoca anche tre giocatori dell’Inter. Deciderà l’autorità sanitaria

I tre giocatori dell'Inter sono in quarantena e la risposta alla convocazione dipenderà dalle decisioni delle autorità sanitarie

Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha diramato le convocazioni degli azzurri per le Qualificazioni Mondiali che si giocheranno il 24, 28 e 31 marzo contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Tra i convocati ci sono anche i giocatori dell'Inter Bastoni, Sensi e Barella. Come evidenziato dalla convocazione la loro risposta alla convocazione dipenderà dalle decisione delle autorità sanitaria essendo i giocatori in quarantena.