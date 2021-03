Mancini: “De Rossi? Serviva una persona come lui. È un alore aggiunto”

Il tecnico dell'Italia ha commentato in conferenza stampa l'ingresso nel suo staff dell'ex centrocampista della Roma

''Ne discutemmo quando lui decise di andare al Boca Juniors - ha aggiunto il ct -. Adesso sta facendo il corso allenatori, ci siamo sentiti di nuovo e siamo arrivati a questa decisione. Fra l'altro a Daniele servirà questa esperienza perché vuole allenare in futuro''. Restando in orbita Roma, Mancini si è poi soffermato su Zaniolo: ''Lo stiamo seguendo, valuteremo quando tornerà in squadra - ha detto -. Un pensiero a lui lo facciamo, ma è anche vero che non potremo chiamarlo se non sarà pronto. Dovremo essere sicuri, comunque lui è giovane e potrà disputare altre competizioni importanti''. (ANSA).