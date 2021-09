Svizzera-Italia, Mancini: “Non si può non vincere gare così. Io arrabbiato? Capita”

Il Ct della Nazionale italiana ha commentato il pareggio contro gli svizzeri nella partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar

«In questo momento la palla non entra». Roberto Mancini commenta così il secondo pareggio consecutivo in questa fase di qualificazione ai Mondiali. Zero a zero contro la Svizzera, Jorginho ha anche sbagliato un rigore.

Il ct della Nazionale, alla fine della partita, ai microfoni di RaiSport, ha aggiunto: «Abbiamo avuto troppe occasioni anche oggi per non vincere la partita. Dobbiamo essere più cattivi e precisi. Anche questa partita è stata dominata e non si può non vincere 2 o 3 a zero. Nel secondo tempo la gara è stata più difficile, ma abbiamo avuto delle occasioni importanti quindi la squadra ha comunque giocato bene».