Chiesa: “Italia, la forza è il gruppo. E il merito è di Mancini”

Il giocatore della Juventus ha elogiato l'ex allenatore nerazzurro che è riuscito a riportare gli Azzurri ad alti livelli

«La forza del gruppo è che ci vogliamo tutti bene. Questo grande entusiasmo lo ha portato il mister. Ha fatto in modo di portare la Nazionale ad alti livelli e soprattutto ha riunito un gruppo. Siamo quasi come fratelli».Federico Chiesa, giocatore della Juventus, ha parlato così dell'Italia di Mancini, di come l'ex allenatore nerazzurro, oggi Commissario Tecnico degli Azzurri, ha cambiato la mentalità della squadra che era ripartita dopo la delusione della mancata delusione ai Mondiali.