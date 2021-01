Amantino Mancini: “All’Inter non bene. Spalletti fenomeno. Maicon mi ha sorpreso”

Amantino Mancini, ospite a Skysport24, ha parlato della sua esperienza all’Inter. «Sono arrivato e i nerazzurri giocavano con il 4-3-3. Poi Mou è passato al 4-4-2 e mi ha tolto dai titolari. Ma io in quel periodo non ho vissuto un momento buono. Non sono riuscito ad esprimere quello che ho fatto con la Roma. Il primo anno era andato bene, il secondo male. È andata così ma è stata una grande esperienza, un gran club. Ringrazio l’Inter per questa opportunità, ma gli anni più belli che ho vissuto sono stati alla Roma».

-Maicon è tuo vicino di casa in Brasile: è andato al Sona, ti ha sorpreso?

Mi ha sorpreso. È un professionista, ha 39 anni ma può andare un grande contributo alla sua squadra. A me piacerebbe tornare in Italia da allenatore. Perché è la mia seconda casa, ho casa a Roma. Mi piace e vorrei tornare a lavorare in Italia.

-E se ti chiama la Lazio?

Vado, sono un professionista.

-Un allenatore che ti piace e che apprezzi particolarmente?

Va beh, Spalletti. Per me è un fenomeno. Poi De Zerbi che sta facendo un lavoro incredibile con il Sassuolo. Gli piace giocare a calcio e ha delle ottime idee.

(Fonte: SS24)