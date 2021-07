Mancini: “Abbiamo fatto felici milioni di italiani. Non ci hanno mai fatto…”

Videomessaggio del Ct durante presentazione palinsesto Timvision

"Veniamo da momenti fantastici, settimane indimenticabili. Abbiamo fatto felici milioni di italiani e loro non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno in questo mese".

Lo dice il ct della nazionale Roberto Mancini nel breve video messaggio inviato per la presentazione del palinsesto 2021/2022 di TimVision. "Colgo anche l'occasione per salutare gli amici di TimVision, anche voi state affrontando sfide difficili come l'innovazione del sistema in Italia nel suo complesso - aggiunge Mancini - sappiate che il lavoro di squadra porta alla vittoria".