CorSera – Mancini, inizio non agevole: nessuna conferenza e un benvenuto poco gradito

"Il debutto si preannuncia quindi proprio non agevole. Anche perché il benvenuto non sarà dei migliori. Un’ora prima del fischio d’inizio, i tifosi-attivisti dell’associazione Newcastle Fans Against Sportswashing si daranno appuntamento davanti alla statua di Alan Shearer per manifestare contro la proprietà saudita, quindi il governo di Riad, colpevole di non rispettare i diritti civili. In città gira un volantino: «Non ti stiamo chiedendo di scegliere fra amare il tuo club o protestare: puoi essere felice della vittoria del Newcastle e continuare a criticare ciò che sta accadendo in Arabia Saudita». Il ragionamento fila, non c’è che dire".