L’Inter lo segue da mesi, Mancini ne avalla l’acquisto: “Mi piacerebbe vederlo titolare in Italia”

Nel corso di un’ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il CT dell’Italia, Roberto Mancini, ha fornito un ‘assist’ all’Inter. Alla domanda sui progressi di Di Lorenzo, l’ex tecnico nerazzurro ha spiegato che il suo augurio, per i giovani italiani, è di poter trovare sempre più spazio, cosa che evidentemente non vale per tutti. Come nel caso di Emerson Palmieri che, prima del Coronavirus, non era più una priorità del Chelsea di Lampard e già a gennaio era nel mirino dell’Inter. Mancini ne ha parlato così:

«Di Lorenzo? Giocare partite importanti, vivere la Champions, lo ha fatto crescere senz’altro. È quello che auguro da sempre ai nostri giovani: esperienze in campo internazionale che fortificano carattere e autostima. E naturalmente giocare con continuità. Come per esempio non è accaduto di recente a Emerson Palmieri in Premier. Mi piacerebbe che trovasse un ruolo da titolare in Italia. Anche De Sciglio non gioca sempre, ma ogni volta che ne abbiamo avuto bisogno, ha risposto bene».