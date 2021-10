Mancini: “Inter-Juventus? Bella partita, ma non sarà decisiva. Inzaghi…”

Il commissario tecnico della Nazionale dice la sua in vista del derby d'Italia in programma domani sera a San Siro

Roverto Mancini, dopo aver ricevuto il riconoscimento nella settima edizione del premio "Giuseppe Colalucci" nella sede del prestigioso Circolo Antico Tiro a Volo, al quartiere Parioli, a Roma, ha detto la sua su Inter-Juventus. Queste le parole del ct della Nazionale, roprese dal Corriere dello Sport: "Sarà una bella partita ma non decisiva. La Juve che insegue deve cercare di vincere, ma la gara sarà aperta a ogni risultato. I bianconeri si stanno riprendendo, ora per loro sarà importante fare risultato per recuperare. Inzaghi è arrivato da tre mesi, ha bisogno di ambientarsi. L'Inter deve vincere tutte le partite e non è scontato. I tanti azzurri in campo mi danno sempre soddisfazione ma credo siano sempre troppo pochi rispetto a quello che gli italiani possono fare".