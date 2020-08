Italia, le probabili convocazioni di Mancini. Sarà Inter-Nazionale, cinque nerazzurri in lista

Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini diramerà presto le convocazioni per il ritiro del 29 agosto. Ci saranno parecchi giocatori dell’Inter, il tecnico vuole sfruttare la condizione dei nerazzurri arrivati in fondo all’Europa League.

“Due impegni ufficiali per il gruppo di Nations League che comprende anche Olanda, Polonia e Bosnia. La prima si qualifica alla fase finale di cui sarà, di diritto, l’ospitante. Mancini deve recuperare il tempo perduto in vista dell’Euro di giugno. Per questo farà convocazioni allargate: 33/34 giocatori. Si riparte dal 9-1 all’Armenia di novembre. Interisti in primo piano: D’Ambrosio, Gagliardini, Barella, Bastoni (che però è Under 21), lo stesso Sensi. Non ci saranno Gollini e Romagnoli, infortunati. Verratti è a rischio: il c.t. attende la finale di Champions, poi ne valuterà le condizioni. Altra questione: gli Under 21 convocabili da Nicolato contro la Svezia. Sono Tonali, Bastoni, Locatelli, Scamacca, Kean, Pinamonti. Almeno i primi tre Mancini vorrebbe averli a Coverciano, ma la decisione finale sarà presa lunedì. Il vero problema sarà la differenza di preparazione: servirà lavorare per gruppi. Appuntamento a Coverciano sabato 29, primo allenamento domenica 30. Previsto un tampone ogni tre giorni e poi prima e dopo l’Olanda. Il calendario: Italia-Bosnia (il 4 a Firenze), Olanda-Italia (il 7 ad Amsterdam)”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

Lista probabilePortieri: Donnarumma, Sirigu, Cragno, Meret.

Difensori: D’Ambrosio, Florenzi, Bonucci, Acerbi, Chiellini, Bastoni, Emerson, Spinazzola, Di Lorenzo, Mancini, Izzo (Caldara).

Centrocampisti: Jorginho, Tonali, Locatelli, Barella, Castrovilli, Gagliardini, Verratti, Lo.Pellegrini, Sensi.

Attaccanti: Zaniolo, Bernardeschi, Berardi, Belotti, Immobile, Lasagna, Caputo, Insigne, Chiesa, Orsolini (Scamacca, El Shaarawy, Politano)