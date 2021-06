Italia, Mancini: “Un piacere giocare a Wembley. Ho un paio di dubbi. L’Austria…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Italia-Austria, Roberto Mancini, ct azzurro, ha predicato attenzione

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Italia-Austria , Roberto Mancini, ct azzurro, ha predicato attenzione, con la consapevolezza che i suoi ragazzi avranno una grande occasione in uno stadio fantastico come Wembley:

"Wembley è uno stadio fantastico, fra i più belli al mondo. Giocare qui deve essere un piacere. Credo che i ragazzi debbano essere felici di giocare qui, sarà un'esperienza stupenda e, se possibile, vorremmo tornarci. Dipende da noi. Abbiamo qualcosa di importante in questi tre anni. Ci sono giocatori bravi che sono il futuro della Nazionale. Dobbiamo avere un atteggiamento positivo, pensando che sarà una bellissima partita. Abbiamo un paio di dubbi di formazione, ma chiunque andrà in campo farà del suo meglio. Austria? Sappiamo che sarà una gara difficile. L'Austria è un'ottima squadra, con giocatori tecnici. Non sarà così semplice".