Italia, Mancini: “Bastoni, Tonali e Locatelli sono il futuro? Sì, ma spazio a chi…”

Il ct della Nazionale ha parlato anche dell'interista e del rilancio della formazione azzurra dopo la delusione dell'addio ai Mondiali

Roberto Mancini ha parlato a Skysport della grande delusione per l'eliminazione dai Mondiali che si è acuita dopo la sconfitta con l'Argentina: «Non è così semplice. Quando le cose non vanno bisogna rimboccarsi le maniche, pedalare forte e cercare delle soluzioni, cosa che a volte in Italia è difficile. La strada è un po' più in salita. Quattro anni fa c'erano giocatori che non avevano mai giocato insieme e avevano un pensiero di calcio diverso, ma messi insieme con un'idea si sono rivelati straordinari. Adesso non tutti i calciatori che abbiamo giocano in Serie A e hanno pochissima esperienza internazionale. Ci vorrà un po' di tempo», ha sottolineato.