Mancini diventa Dottore in Scienze dello Sport: lectio magistralis sulla leadership

L'ex allenatore dell'Inter e commissario tecnico della Nazionale ha ricevuto la laurea ad honerem all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Adesso chiamatelo dottor Mancini. Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini ha ricevuto la Laurea ad honerem in Scienze dello Sport dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Gli hanno consegnato il titolo oggi, al Teatro Sanzio di Urbino, e lui ha tenuto una lectio magistralis su "Leadership, coesione, spirito di gruppo, clima relazionale. Come costruire un gruppo vincente nello sport".

Il ruolo del tecnico, i compiti di pianificazione delle strategie di gioco e la supervisione dell'operato degli atleti. Di questo Mancini ha parlato nella sua lezione. Concetti chiave, decisioni prese come quella dei rigoristi nella finale contro l'Inghilterra, il concetto di gruppo: si è soffermato su questo. Emozioni e valori alla base di una squadra come la Nazionale che non lavora insieme per tutto l'anno ma solo in alcuni momenti dell'anno. Una lezione insomma su come è riuscito con i suoi a conquistare l'Europeo con la speranza di replicare ai prossimi Mondiali.