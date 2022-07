Mancini: “Mi aspetto un campionato divertente. In A troppo pochi gli italiani”

«Vorrei dormire dal primo all’ultimo giorno. Noi lì non ci siamo solo per sfortuna»

«Troppo pochi e i giovani non giocano abbastanza. In altri campionati, i ragazzi hanno già esperienza internazionale e quello fa la differenza. Dei nostri attaccanti, ce l’hanno solo Immobile e Belotti».

Scamacca tratta con il Psg. E’ facile pensare che non vada a fare il titolare. Questo è un altro problema per lei?

«Se non gioca sì. Io se fossi in lui andrei e cercherei di giocare. Anche Donnarumma, in questo senso, ha pagato certe difficoltà. Ma mi metto nei panni di Scamacca: se in Italia non trova squadre disposte a spendere, perché non deve accettare il Psg? E’ sempre un’esperienza che riempirà il suo bagaglio».