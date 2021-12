Mancini: “Mourinho cambiato, è più nervoso. La Roma contro l’Inter…”

Così il brasiliano doppio ex di Roma-Inter di sabato pomeriggio a proposito del suo ex tecnico in nerazzurro

Daniele Vitiello

Amantino Mancini, doppio ex di Roma-Inter di sabato pomeriggio, ha parlato di giallorossi e nerazzurri in collegamento con Sky Sport: "Mourinho sembra cambiato, forse un po' più nervoso per l'ambiente e perché la squadra non è così forte. Il rapporto che ha con gli arbitri è un po' diverso dagli altri allenatori. Mi auguro che sabato sia una partita bella, i nerazzurri stanno molto meglio della Roma, ma i giallorossi sapranno affrontare la sfida. Il vero problema è della Roma è che non concretizza, anche se crea tanto".