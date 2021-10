Mancini: “Mourinho? Ecco perché parla così”. E racconta un retroscena all’Inter

Così l'ex nerazzurro: "Mourinho? Anche a Milano lui puntava su un gruppo ristretto, 13, 14 calciatori. Non vuol dire che gli altri non siano validi"

Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, Amantino Mancini, ex calciatore di Roma e Inter, ha parlato in vista della sfida di oggi tra i giallorossi e il Napoli. Il brasiliano ha commentato così le recenti dichiarazioni di Jose Mourinho: «Lo fa per farti incazzare, per trasformare la rabbia in benzina».