Mancini: “Mourinho un grande. Scudetto? Inter la più attrezzata. Con la Roma…”

Intervenuto ai microfoni di Leggo, Amantino Mancini , ex calciatore di Inter e Roma, ha parlato così di Jose Mourinho : "Sono stato fortunato a essere stato un suo giocatore ed ad aver giocato in quella Inter. All'inizio ero titolare, poi lui ha cambiato modo di giocare nella seconda stagione e mi ha tolto senza spiegazioni. Ma Mou resta un grande, capisce tantissimo di calcio e ancora oggi ci sentiamo".

"È una novità anche per lui. All'Inter aveva uno squadrone, quella della Roma è una buona rosa ma limitata. Ha dovuto faticare di più a Trigoria, lavorare molto anche di inventiva. Ma ora i risultati si vedono. Lui è un allenatore che riesce a tirar fuori il meglio dai giocatori e a difenderli dai media. Avevamo giocato male una volta, ma lui in conferenza aveva tirato fuori tutto un altro argomento per far parlare del suo atteggiamento e non della brutta partita nostra".