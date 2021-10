Mancini: “Mou e Spalletti, il mio ricordo. Il Triplete lo sento anche mio. Quella Roma aveva…”

In vista di Milan-Roma, Libero ha intervistato Amantino Mancini

«Sull’intensità e le strategie. Ricordo gli allenamenti: ti massacravano fisicamente. Poi José era molto bravo a motivarti mentalmente. Ha sempre in testa come va la partita e lavora di conseguenza. Certo, Spalletti è bravo e capisce di calcio. Molto più flessibile tatticamente di Mou. Poi quando si arrabbiava, mi metteva più paura di José. Era veramente grosso. A Milano giocai poco, non stavo bene fisicamente. Tornassi indietro, rifarei comunque le stesse scelte. E il campionato vinto nell’anno del Triplete, lo sento un po’ anche mio».