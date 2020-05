Mancini non vuole rinunciare a Oriali: chiesta all’Inter una proroga fino a Qatar 2022

Roberto Mancini non vuole rinunciare a Gabriele Oriali: l’attuale team manager dell’Inter, secondo gli attuali accordi, ricoprirà lo stesso ruolo in Nazionale fino ai prossimi Europei, ma il ct azzurro ha chiesto al suo vecchio club una proroga per poter averlo al suo fianco fino ai Mondiali del 2022 in Qatar. Così scrive Tuttosport:

“Lo scoppio della pandemia ha stravolto i calendari e avvicinato come mai Europei e Mondiale: i primi si disputeranno tra l’11 giugno e l’11 luglio del 2021, mentre la rassegna iridata a Doha si terrà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. In sedici mesi, giocati tutti d’un fiato, saranno quindi compressi i due più importanti appuntamenti legati al mondo delle Nazionali considerati da Mancini pietra angolare della sua esperienza in azzurro. Uno sprint che il commissario tecnico vuole affrontare avendo al suo fianco un preziosissimo consigliere quale è Oriali, determinante anche nel curare i rapporti tra lo staff e la squadra“.

“Per prendere una decisione ci sarà tempo e la necessità di parlarne con Antonio Conte, in primo luogo, poi con Beppe Marotta e Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio. […] Considerato il sacro rispetto di Conte per la maglia azzurra e il fatto che Marotta sia consigliere federale, non si fa peccato a pensare che dall’Inter possa arrivare il via libera alla richiesta del Mancio. Chi invece dovrà ponderare tutto con attenzione è paradossalmente Oriali: stare in campo praticamente ininterrottamente dalla ripresa della stagione fino a Qatar 2022 vorrebbe dire sottoporsi a una lunghissima (e molto stressante) maratona: un dispendio di energie, anche mentale, molto importante a 68 anni da compiere il 25 novembre“.