Mancini: “Scudetto? L’Inter ora è la squadra migliore e ha un grande vantaggio”

Roberto Mancini ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Parma-Inter, ricordando quel match del 2008 che regalò lo scudetto ai nerazzurri

Matteo Pifferi

Parma-Inter è una partita speciale per i nerazzurri e per Roberto Mancini in particolare. La sfida del Tardini riporta alla memoria quel 18 maggio 2008 quando i nerazzurri, sotto una pioggia torrenziale, vinsero 2-0 grazie alla doppietta di Ibrahimovic e vinsero lo scudetto. Ecco il ricordo dell'attuale CT dell'Italia in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport:

«Una partita speciale, molto difficile. Loro dovevano fare punti per salvarsi, noi per evitare il sorpasso della Roma, che a Catania andò in vantaggio subito. Situazioni opposte, che avevano reso tutto più complicato. Ricordo una partita durissima. Al di là del fatto che stavamo già meritando la vittoria, per sbloccarla è dovuto entrare Zlatan che segnò due gol bellissimi».

Quell’Ibra che stasera tiferà Parma per tenere vive le speranze scudetto rossonere.

«Questo è normale. Lui è un grande professionista e ora spinge il Milan».

All’andata col Parma, il 20 gennaio 2008, altra doppietta di Ibra che dopo il 3-2 nel recupero corre verso di lei e...

«... E mi tira giù come un birillo. Ma non mi arrabbiai. Eravamo felici per una vittoria in extremis. In quegli anni Ibra fu spesso fondamentale, segnando tanto. Lui è abbastanza grosso, arrivò in corsa e mi abbattè».

Ibra aveva giocato l’ultima partita il 29 marzo e la sua stagione pareva conclusa. Come gestì con lui l’avvicinamento alla sfida di Parma?

«In settimana parlammo, gli spiegai che la sua presenza era fondamentale, anche solo per la mezz’ora finale. E comunque già averlo in panchina aiutò».

«Fu lo sfogo a tante tensioni. Avevamo già sprecato un match point contro il Siena, rischiavamo di perdere un campionato a lungo dominato. Quell’esultanza era segno di liberazione».

Fu una giornata anomala anche perché prima del match una nuvola fantozziana scatenò il diluvio, e fuori dallo stadio c’erano 4mila ragazzi della Curva impossibilitati a entrare.

«Tutto vero e strano. Ma con i tifosi trovammo il modo di festeggiare la sera a San Siro».

Qualche giorno dopo però arrivò l’esonero.

«Tutto prima o poi finisce...».

La magia di quel colpo di tacco che segnò in maglia Lazio però non finisce mai.

«Sì, beh. Altri tempi (ride, ndr). Confermo che era la stessa porta. Non poteva portarmi male nemmeno in nerazzurro!».

Venendo all’attualità, molti addetti ai lavori vedono l’Inter favoritissima per lo scudetto.

«Il cammino è ancora lungo, anche chi insegue deve crederci. Ma l’Inter ora è la squadra migliore. E ha il grande vantaggio di non giocare le Coppe».