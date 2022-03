Mancini: “Questa la più grande delusione. Futuro? Vediamo. Dopo l’Europeo…”

Le parole del c.t. al termine della semifinale dei playoff del Mondiale in Qatar persa contro la Macedonia del Nord

Per la seconda volta consecutiva l'Italia non parteciperà al Mondiale. Gli azzurri sono stati eliminati dalla Macedonia del Nord che ha trovato il gol nei minuti di recupero. Grande delusione nelle parole di Roberto Mancini rilasciate ai microfoni di Rai 1 al termine della gara: "Come luglio scorso sia stata la cosa più bella che ho avuto, questa è la più grande delusione. Il calcio è questo, a volte succedono delle cose incredibili. Abbiamo fatto tutto per cercare di vincere, poi non si può parlare della partita. Difficile anche parlare della partita".

"Dall'Europeo in poi, la fortuna che ci aveva accompagnato, si è trasformata in sfortuna perché ci sono successe delle cose impossibili. Quando si perde bisogna sapere soffrire. Il gruppo lo abbiamo dominato, ci sono state due situazioni che normalmente non capitano. Subire il gol al 90' sembra che sia fatto apposta. Mi dispiace molto per i giocatori. Futuro? Vediamo, delusione troppo grande in questo momento per parlare di futuro. A livello umano posso dire che voglio più bene i ragazzi adesso che a luglio, il mio affetto adesso è molto più grande. Questa è una squadra fatta di giocatori bravi che può avere un grande futuro".