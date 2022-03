CorSera – Italia, Mancini riflette: Cannavaro in pole, poi Pirlo. La suggestione Conte…

Dopo la clamorosa eliminazione per mano della Macedonia, sono ore di riflessione per Mancini: ecco le ultime

Dopo la clamorosa eliminazione per mano della Macedonia, sono ore di riflessione per Mancini. "La Figc aspetta e intanto studia le alternative. Gli indizi portano a Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006. L’ex difensore è in pole position perché accetterebbe con entusiasmo, non pretende la luna, in Cina si è fatto le ossa vincendo uno scudetto e una Supercoppa con il Guangzhou e venendo dall’estero, grazie al decreto crescita, sul suo ingaggio ci sarebbe un forte risparmio. Inoltre, conta sull’appoggio di Marcello Lippi, che potrebbe tornare in Federcalcio come direttore tecnico. Sullo sfondo Andrea Pirlo, non Rino Gattuso", commenta il Corriere della Sera che poi aggiunge: "A meno che non spunti un tecnico di prima fascia, Ancelotti o Conte, soluzioni complicate, oppure un giochista: De Zerbi ha molti estimatori in via Allegri".