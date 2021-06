Mancini: “Vittoria strameritata, ragazzi bravissimi. Galles? Giochiamo per vincere”

Le parole del ct dopo la vittoria con la Svizzera

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha commentato così la vittoria degli azzurri sulla Svizzera, che ha consegnato la qualificazione agli ottavi: "La Svizzera è forte, è stata una partita durissima: avremmo potuto segnare prima e abbiamo sofferto. Ma la vittoria è strameritata. L'abbiamo vinta pensando di poterla vincere a tutti i costi: i ragazzi sono stati bravissimi, non era semplice, i ragazzi hanno speso tanto. La difesa a 3? Ci siamo messi tranquilli, dovevamo rifiatare. Chiellini? Speriamo non sia niente di grave, vediamo domani. Il Galles? Noi giochiamo per vincere, vedremo cosa accadrà. La vittoria la dedico a tutti quelli che soffrono"