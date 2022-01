Mancini a C’è Posta per te: è il regalo per un papà: “Mai mollare, si può riprovare”

Il ct della Nazionale italiana ospite di Maria De Filippi: standing ovation in studio. "Europeo? Cosa bella in un momento difficile"

"Hai fatto una cosa bellissima in un momento in cui c'era tanto bisogno". Maria De Filippi ha accolto così il ct dell'Italia, mister Mancini, a C'è Posta per te. Il commissario tecnico azzurro è stato osannato in studio, con una standing ovation che racconta quanto gli italiani abbiano apprezzato l'Europeo vinto dagli Azzurri. «Sì, abbiamo fatto una cosa bellissima in un momento difficile e ci fa molto piacere». L'allenatore è la sorpresa di una donna per il suo uomo, un papà di famiglia disoccupato. La trasmissione di Canale 5 è riuscita a trovare un imprenditore disposto a dare lavoro al protagonista della sorpresa, prima per sei mesi, con opzione di rinnovo possibile, come si direbbe per un calciatore.