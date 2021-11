Italia, Mancini: “Mondiali, abbiamo ancora chance. Squadra ottima, evitiamo il Portogallo”

L'allenatore della Nazionale è tornato sulla mancata qualificazione ai gironi dopo il pareggio con l'Irlanda

La qualificazione diretta ai Mondiali non è arrivata nei gironi di qualificazione. Qatar2022 è a rischio, serviranno i play-off all'Italia per provare a centrare il torneo. Roberto Mancini, subito dopo il pari contro l'Irlanda del Nord, con orgoglio ha parlato di qualificazione: "Arriverà a marzo, andremo ai Mondiali e chissà...magari li vinceremo". Parole che mostrano la rabbia e la forza del commissario tecnico che vuole ancora centrare, con i suoi ragazzi, l'obiettivo.

Durante la presentazione del libro di Marino Bartoletti, 'Il ritorno degli Dei', Mancini è tornato su quanto accaduto e ha detto: «È un giorno particolare, speravamo di essere già qualificati al Mondiale, ma dobbiamo saper accettare il verdetto del campo. Ce la giocheremo perché delle chance le abbiamo ancora. È un periodo negativo, ma continuo a essere molto fiducioso. Se c'era un momento in cui le cose non dovevano andare bene, meglio ora che a marzo o al Mondiale. La squadra è ottima e non ha vinto un Europeo per caso: lo abbiamo meritato anche battendo squadre più forti. Se noi arriviamo a marzo e siamo senza infortunati, possiamo incontrare chiunque. Se proprio vogliamo toglierne una direi Portogallo».