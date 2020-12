Italia, Mancini: “La Svizzera è una squadra ostica, non sarà gara semplice. Le altre…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Roberto Mancini ha commentato il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Queste le parole del c.t. azzurro: “Siamo ancora a 4 mesi dall’inizio delle qualificazioni, quindi oggi è un po’ prematuro. Sicuramente la Svizzera è una squadra ostica, non sarà una gara semplice. Le altre sono più abbordabili, però sono tutte partite da giocare”.

“I giocatori sono riusciti ad amalgamarsi bene e a dare quello che poi sanno fare. Hanno creato un gruppo straordinario, anche per questo sono stati raggiunti obiettivi importanti. Partiamo per vincere l’Europeo. Zaniolo? Spero di averlo già per le qualificazioni. A marzo siamo già a sei mesi e ci può stare. A centrocampo siamo messi bene, abbiamo Sensi, Pellegrini, Castrovilli. Locatelli ci dà la possibilità di poterlo fare giocare come playmaker”.

(Sky Sport)