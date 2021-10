Mancini: “Rigore Milan totalmente inventato. Kjaer dà una scarpata a Pellegrini, niente”

Il difensore della Roma Mancini, intervistato da Sky Sport, ha parlato degli episodi dubbi durante la gara con il Milan

"La mia posizione sul rigore del Milan è quella delle persone che hanno visto oggi all'Olimpico e tutti a casa. Il rigore di Ibanez è assolutamente inventato, Maresca può aver sbagliato in campo ma se vieni richiamato dal Var l'errore lo fa due volte. I difensori in area non possono fare più niente, dicono che vogliono dare meno rigori. In più dopo aver fischiato un rigore del genere, Pellegrini prende una scarpata da Kjaer in area di rigore e niente, come se niente fosse. Questi big match vengono decisi da episodi che fanno la differenza. C'è grande delusione e amarezza.