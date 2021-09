Condò: “Italia, alleanze paradossali per Mancini: quest’anno deve guardare Sarri e Mourinho”

Contro la Svizzera, l'Italia di Roberto Mancini ha evidenziato problemi soprattutto in fase di realizzazione

Contro la Svizzera, l'Italia di Roberto Mancini ha evidenziato problemi soprattutto in fase di realizzazione. Gli Azzurri hanno comandato il gioco, hanno creato, ma non sono riusciti a concretizzare. Motivo per cui, secondo Paolo Condò, il ct dovrà guardare attentamente il lavoro che Sarri e Mourinho svolgeranno con Immobile e Zaniolo: