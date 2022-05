Mancini: “Milan e Inter hanno fatto un grande campionato. Rossoneri avvantaggiati, ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il c.t. dell'Italia ha parlato dell'ultima giornata di campionato

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Roberto Mancini ha parlato dell'ultima giornata di campionato dove Milan e Inter si giocheranno lo scudetto. "È stato un campionato bellissimo, hanno lottato in tante fino a qualche giornata fa. Non so chi vincerà, il Milan chiaramente è avvantaggiato perché ha due risultati a disposizione, ma le partite vanno sempre giocate. Se vincerà il Milan ha meritato, se vincerà l'Inter uguale. Hanno fatto un grande campionato fino alla fine".