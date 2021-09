Mancini: “Sensi doveva giocare al posto di Jorginho. Raspadori? Ha qualità ma…”

Il CT dopo la vittoria contro la Lituania ha parlato della sua Nazionale che ha fatto bene nonostante le tante assenze

Roberto Mancini, dopo la vittoria per cinque a zero contro la Lituania, ha parlato dei suoi ragazzi ai microfoni di RaiSport: «Nonostante le tante assenze, i ragazzi hanno risposto bene. La squadra avversaria non aveva grande valore ma fare tanti gol non è mai facile. L'importante è che abbiano fatto cose buone. Si può sbagliare a settembre quindi? Si può sbagliare ma si deve mantenere la calma e la tranquillità per non avere problemi. Raspadori? È con noi dall'Europeo. Ragazzo pronto, ha qualità, è giovane, ha bisogno di giocare per fare esperienza. Kean era stato un taglio doloroso? Tutto è nella loro testa e nei loro piedi, se loro fanno quello che devono, lavorano seriamente, si impegnano, seguono gli ordini sul campo... dipende tutto da loro».