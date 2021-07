Euro2020 – Italia in finale, la figlia di Mancini si sfoga: “Ora salgono sul carro”

Gli Azzurri hanno battuto la Spagna e hanno conquistato un posto nella finale dell'11 luglio. Camilla si leva qualche sassolino dalla scarpa

Mancinice l'ha fatta. Ha regalato all'Italia un'emozione e la finale dell'Europeo2020. Si giocherà l'11 luglio contro la vincente della sfida tra Inghilterra e Danimarca. Una rivincita per il calcio italiano e per gli Azzurri che all'ultimo Mondiale non si erano qualificati. La forza di una scelta per il Mancio che ha detto sì all'Italia e aveva incassato anche qualche critica durante il percorso.