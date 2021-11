Italia, out Pellegrini e Zaniolo Mancini convoca Cataldi e Pessina. Barella…

Il ct della Nazionale ha convocato altri due centrocampisti e rispedito a casa i giocatori della Roma infortunati

Nel primo pomeriggio, il ct dell'Italia Roberto Mancini aveva annunciato che Pellegrini e Zaniolo avrebbero lasciato il ritiro della Nazionale. Per sostituirli arriveranno a Coverciano Danilo Cataldi della Lazio e Matteo Pessina dell'Atalanta. Il ct aveva parlato anche di Barella che ieri, nel derby contro il Milan, aveva palesato un problema muscolare.

Nicolò resta a disposizione della Nazionale e le sue condizioni, come ha detto lo stesso ct, saranno monitorare in questi giorni. La prima gara dell'Italia si giocherà contro la Svizzera il 12 novembre ed è valevole per la qualificazione ai Mondiali del 2022.