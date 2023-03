Il Giornale – Italia, ct Mancini spalle al muro: assicurazione Wembley non funziona più

Domenica l'Italia giocherà la seconda gara del girone contro Malta, un appuntamento da non sbagliare per non compromettere il cammino

Il cammino di qualificazione dell’Italia ai prossimi Europei è iniziato con il ko contro l’Inghilterra. Come sottolinea Il Giornale oggi, “l’assicurazione Wembley non funziona più. Il ct Mancini con le spalle al muro”, si legge.

E ancora: “Sempre graziato per l’Europeo, gli resta solo l’alibi della pochezza del nostro vivaio”, spiega oggi il quotidiano. Domenica la Nazionale giocherà la seconda gara del girone contro Malta, un appuntamento da non sbagliare per non compromettere il cammino.