Italia, la permanenza di Mancini si fa più probabile: “Man mano che passano le ore…”

Giovedì sera le dimissioni sembravano praticamente certe, ora qualche spiraglio in più sulla permanenza di Mancini si è improvvisamente aperto

"Un segnale di apertura: «Prendiamoci del tempo per riflettere e capire con lucidità. L’unica mossa azzeccata ora è rialzare la testa e lavorare per il futuro». Futuro, una parola magica. Roberto Mancini sceglie Instagram per spiegare ai tifosi della Nazionale che forse il peggio è passato e che potrebbe rimanere sulla panchina della Nazionale. In Federazione sorridono, ma non sono sorpresi. Il pressing discreto di Gabriele Gravina ha aperto una breccia nel cuore in inverno del c.t. La situazione è in evoluzione, però i segnali sono incoraggianti. Se giovedì sera, dopo la clamorosa sconfitta con la Macedonia che ci ha negato il Mondiale in Qatar, Mancio voleva solo scappare via e ricominciare da un’altra parte, il quadro adesso sta progressivamente cambiando. Più passano le ore e più il c.t. sembra disposto a rimanere al suo posto".