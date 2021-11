Italia, Mancini sceglie Tonali. A fargli spazio non sarà Barella: ecco perchè

Il ct azzurro pare intenzionato a schierare dal primo minuto il centrocampista del Milan, apparso in gran spolvero

L'Italia si gioca la qualificazione al prossimo Mondiale nel match di Belfast contro l'Irlanda del Nord. Per l'occasione Roberto Mancini pare intenzionato a schierare dal primo minuto Sandro Tonali. A fargli posto, secondo La Gazzetta dello Sport, non sarà però Nicolò Barella , nonostante sia apparso in debito di ossigeno nelle ultime uscite con l'Inter e con la Nazionale:

"La scelta che farà a centrocampo dipenderà dalle risposte fisiche degli ultimi due giorni: il lavoro di oggi gli servirà per capire a chi rinunciare, per dare spazio a Tonali (già da lunedì sempre provato come "mezzala alta"), fra Barella e Locatelli. Ovvero chi dei due abbia il serbatoio più in riserva. In teoria il nerazzurro, che da fine agosto ha giocato da titolare sedici gare su sedici con l'Inter e cinque su sei con la Nazionale (in panchina solo contro la Lituania). E che è arrivato in ritiro con un affaticamento muscolare. Ma anche Mancini difficilmente rinuncia alle sue caratteristiche: tenacia e una resistenza che fa pensare - messo alle spalle quel problemino fisico - possa stare domani anche meglio di venerdì; e una solidità psicologica che forse gli fa sentire meno il peso della maglia, e dell'importanza di certe partite, rispetto a Locatelli".