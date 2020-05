Mancini: “Anche l’Inter in lotta per lo scudetto. Tonali? Quando andrà a giocare in una big…”

Intervenuto a Deejay Football Club in onda su Radio Deejay, il CT dell’Italia Roberto Mancini ha commentato così lo spostamento degli Europei:

“Averlo giocato ora sarebbe stato meglio ma credo che possiamo migliorare”.

PROGRAMMA EUROPEO – “Sappiamo come dovrebbe essere ma non sappiamo ancora le date della fine campionati, avremo un po’ di problemi. Ci saranno giocatori alla ripresa che vengono dalla preparazione”.

TONALI – “E’ uno dei più giovani, secondo me nel momento in cui andrà a giocare in una squadra che giocherà le Coppa farà più esperienza. Quando inizierà a giocare a quei livelli migliorerà sotto tutti i punti di vista. Può giocare in tutti i ruoli di centrocampo, sa attaccare bene, ha un bel tiro, sa iniziare l’azione, è un giocatore polivalente”.

PROGETTO RIPARTENZA – “Gli allenatori avranno problemi, i ragazzi vengono da allenamenti casalinghi. Ritornare sul campo è un’altra cosa, i problemi li avranno tutti”.

SQUADRE AVVANTAGGIATE – “Lazio e Juve si giocheranno lo scudetto ma, visto quello che sta succedendo in Germania, anche l’Inter ha delle possibilità. Ci possono essere delle sorprese, la Juve è favorita perché ha un organico incredibile”.