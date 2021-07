Italia, Mancini a Sky: “Con la Spagna sarà una partita divertente, voglio che la squadra…”

Intervistato da Sky Sport alla vigilia della partita tra Italia e Spagna, Roberto Mancini ha presentato la semifinale di Euro 2020

"Nel dna della Spagna c'è la voglia di giocare palla a terra e in questo sono più avanti di noi. Ma anche l'Italia gioca bene, sarà una partita divertente. Il fatto di poter andare in finale mi intriga parecchio, voglio che la squadra giochi bene. Sapevamo che in semifinale ci sarebbe stato un avversario ancora più difficile rispetto al Belgio".