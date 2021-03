EDICOLA TS – Mancini vince in tutti i Sensi ed eguaglia Lippi

La prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 1 aprile 2021 evidenzia la vittoria dell'Italia con tanto di gol di Sensi

"Mancini vince in tutti i Sensi". E' questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 1 aprile 2021. "Il centrocampista dell'Inter sblocca gli azzurri in Lituania, poi Immobile su rigore firma il 2-0. La serie positiva sale a 25 partite, Mancio eguaglia Lippi. Italia in vetta nel girone verso Qatar 2022. Covid: 4 membri dello staff positivi", si legge nel taglio alto della prima pagina di Tuttosport.