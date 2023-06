Mancini: “Vincere la Nations League sarebbe importante. 5 anni da CT…”

"Sarebbe molto importante vincere la Nations League. Qualcuno gli dà meno importanza, o gliela dà solo se si perde. Ma prima pensiamo di andare in finale e poi ne parliamo...". Così il ct dell'Italia, Roberto Mancini, in un'intervista con le piattaforme web e social della Figc, in cui ha ribadito i concetti espressi alla vigilia del match di stasera, specie sulla difficoltà di battere una squadra come la Spagna e sulla soddisfazione di aver raggiunto la fase finale "con ragazzi molto giovani che avranno un grande futuro in Nazionale".