Lecce, Mancosu: “Pari risultato giusto, punto strameritato. Incredibile aver segnato a Inter e Juve”

Marco Mancosu, attaccante del Lecce e autore del gol del pari contro l’Inter nella sfida di oggi di Via del Mare, ha parlato in zona mista.

Il calciatori dei salentini ha commentato, come riporta TMW, il punto conquistato contro i nerazzurri: “Non fa niente se fallisci una volta, l’importante è che ci riprovi e che non pensi troppo all’errore. Oggi è stata la dimostrazione lampante di questa cosa e sono contentissimo che sia andata così. Sono contento perché tirava una brutta aria al Lecce, c’era un po’ di disfattismo, poco entusiasmo e secondo me questo non deve mai mancare. Stiamo facendo grossissimi sforzi per tenere questa squadra in Serie A. Questo risultato è giusto, sono contento di come la squadra abbia reagito perché è un punto strameritato. Io ho segnato alla Juve ed è una cosa che ancora non ho metabolizzato, ora ho segnato anche all’Inter ed è incredibile“.