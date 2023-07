Mandelli: “Inzaghi ha lavorato molto bene. Scalvini è il futuro dell’Italia”

Come ha visto l'ultima stagione in Italia?

"Il Napoli ha disputato un campionato straordinario, ha strameritato la vittoria e forse le altre non si aspettavano che scappasse così in fretta e velocemente. Poi abbiamo avuto tre finaliste nelle tre coppe: è vero che nessuna ha portato a casa la vittoria, ma è altrettanto vero che erano anni che non si vedevano le italiane in finale. E' meglio guardare il bicchiere mezzo pieno..."