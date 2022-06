Mandorlini: “L’ultimo è stato un bel campionato equilibrato. Anche se con poca qualità”

"Non mi entusiasma il calendario asimmetrico. Ci si deve adeguare a tante scelte che però possono essere migliorate. Quello appena terminato è stato un bel campionato, molto equilibrato anche se livellato verso il basso, con poca qualità. Hanno combattuto in tutte le posizioni. Non c’è stato molto nemmeno dal punto di vista del gioco, eccetto qualche rara eccezione. Da noi i grandi campioni non vengono più. Certo poi è importante tutta la struttura della squadra. Per quanto riguarda la Nazionale, dopo l’Europeo vinto sono capitate tante cose e alla fine bisogna farsi un po’ di domande visto che si tratta del secondo mondiale di fila saltato".