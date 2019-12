Mandorlini: “Inter, in Champions potevi fare di più. Mi aspetto un mercato importante”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex giocatore dell’Inter Andrea Mandorlini ha detto la sua sul momento della squadra di Conte e sulla lotta in Serie A con la Juve:

“Credo che l’Inter stia facendo cose importanti, anche se il gol segnato ieri da Ronaldo dice tutto sulla squadra concorrente per lo scudetto. Mi auguro che la sfida vada avanti fino alle ultime giornate di campionato. Assenze di Brozovic e Lautaro Martinez? Si fa veramente fatica in questo momento ad immaginarsi un’Inter senza questi due giocatori, ma la squadra ha le potenzialità per vincere comunque questa gara”

“Non credo che l’eliminazione dalla Champions abbia ridimensionato l’Inter. La squadra ha tutte le qualità e le possibilità per fare bene. A gennaio l’Inter si dovrà rinforzare e tenere testa alla Juve fino alla fine. Mi aspetto un mercato importante indipendentemente dall’eliminazione dalla Champions. Poca esperienza europea dell’Inter? In nerazzurro ci sono tanti calciatori che giocano nelle nazionali. In Champions League si poteva fare di più e meglio, ma c’è ancora il campionato”