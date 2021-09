Mandorlini: “Inter competitiva, Dzeko è fantastico. Sono la squadra da battere”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Dzeko, che sarebbe dovuto arrivare già un anno fa, è un calciatore fantastico e fa giocare bene la squadra"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Andrea Mandorlini, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della squadra nerazzurra e degli obiettivi della Beneamata: "Al di là della partenza di Lukaku la squadra è sempre stata molto competitiva. Dzeko, che sarebbe dovuto arrivare già un anno fa, è un calciatore fantastico e fa giocare bene la squadra. Ho avuto l'esperienza con Toni al Verona: certi attaccanti anche se non sono più giovanissimi possono essere dei valori aggiunti. Correa è forte, l'abbiamo visto alla Lazio oltre che all'esordio. Ai nastri di partenza l'Inter rimane la squadra da battere. Si fa sempre il rapporto solo con la Juventus, secondo me invece quest'anno ci sono altre squadre come la Roma, la Lazio, il Milan, l'Atalanta e il Napoli che renderanno il campionato molto più competitivo".