"Che molte squadre che dovranno soffrire sono partite forte e mi hanno stupito, Verona in primis. La Juventus è andata bene, l'Inter ha una grande condizione ed è in grandissima fiducia, la vedo come favorita. Ha lavorato bene, è pronta e più sicura delle proprie qualità. Poi c'è il Napoli, che ha portato a casa con caparbietà l'ultima gara, ma è andato un po' in difficoltà. C'è qualità, la Serie A è molto equilibrata".