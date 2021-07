Mandorlini: “Inter, le difficoltà della proprietà non erano attese. Sono certo…”

Intervistato da L'Interista, Andrea Mandorlini commenta la gestione post-scudetto da parte dell'Inter

Intervistato da L'Interista, Andrea Mandorlini commenta la gestione post-scudetto da parte dell'Inter. Come tanti, l'ex giocatore non si aspettava che Suning si trovasse in serie difficoltà dal punto di vista finanziario. "Dopo la vittoria dello scudetto, è inutile sottolineare come nessuno si aspettasse questo ridimensionamento, le difficoltà della proprietà non erano attese".